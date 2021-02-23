Астрахань, , 15:53 — REGNUM В Астраханской области 23 февраля подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 27 тыс. 850 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 473 человека.

Выздоровели 19 тыс. 156 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 551 человек скончался.

Три новых летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,88.