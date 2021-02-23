Минск, , 15:57 — REGNUM В минувшие сутки в Белоруссии зарегистрировали 972 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в республике с начала пандемии зарегистрировали 280 428 случаев заражения SARS-CoV-2.

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270 289 инфицированных выздоровели за весь период пандемии (861 за сутки), 1930 — скончались (девять человек за сутки).

«За минувшие сутки выполнено 7 тыс. 367 тестов. Всего в стране проведено 4 млн. 806 тыс. 777 тестов», — сообщили в минздраве.

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