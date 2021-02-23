Новосергиевский район, Оренбургская область, , 15:46 — REGNUM Для помощи оставшимся вследствие ЧП без газа сёлам Оренбургской области направлены два передвижных автомобильных газозаправочных комплекса (ПАГЗ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

ПАГС следуют к газораспределительной станции села Мустаево Новосергиевского района. По данным ведомства, днем 23 февраля произошло понижение давления газа на магистральном газопроводе и отключение газоснабжения в населенном пункте.

Ранее областной департамент пожарной безопасности и гражданской защиты заявил о том, что без газа остались пять населённых пунктов Новосергиевского района.

Стоит отметить, что в Оренбуржье сложная ситуация на трассах. На территории Оренбургской области бушует метель, ряд дорог закрыт для движения транспорта.

Напомним, в Илекском районе утром 23 февраля произошел прорыв магистрального газопровода с последующим возгоранием газа. Утечка ликвидирована. Жертв и разрушений нет. Без газоснабжения остались около 11 тысяч домовладений.

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