Минск, , 15:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, что накануне? 22 февраля, состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии в Сочи. Также Путин и Лукашенко вместе пообедали и покатались на горных лыжах.

Теперь Путин и Лукашенко провели переговоры по телефону. Обсуждалось функционирование налоговой системы двух стран, кооперация в военно-промышленном комплексе, усиление совместных оборонных систем, а также работа средств массовой информации в современных условиях.