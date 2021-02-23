Флоренция, Италия, , 15:42 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского футбольного клуб «Челси» Маурицио Сарри может стать наставником флорентийской команды «Фиорентина». Об этом 23 февраля сообщает Tuttomercatoweb.

Также уточняется, что руководство «Фиорентины» провело с Сарри переговоры и предложило ему трёхлетний контракт.

При этом отмечается, что у итальянского специалиста есть время подумать до конца сезона и указывается, что стороны продолжают переговоры.

Отметим, в настоящее время главным тренером «Фиорентины» является Чезаре Пранделли, который пришел на данный пост в 2020 году и до того уже возглавлял флорентийскую команды с 2005 по 2010 год. На данный момент клуб находится на четырнадцатом месте в турнирной таблице итальянской Серии А с 25 очками.