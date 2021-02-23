Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Издательство Paradox Interactive объявило, что видеоигра Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 не выйдет в 2021 году и прекратило приём предварительных заказов. Об этом сообщает пресс-служба издательства.

Перенос релиза объясняется изменениями в команде разработчиков. В Paradox Interactive уведомили, что команда Hardsuit Labs больше не будет возглавлять разработку Bloodlines 2.

В издательстве отметили, что уже нашли новую команду разработчиков, но не стали раскрывать название студии. Новые сроки релиза видеоигры также не называются.

Первая видеоигра в жанре Action/RPG серии Vampire: The Masquerade — Bloodlines вышла в 2004 году. Вторая часть серии была анонсирован в марте 2019 года. Первоначально предполагалось, что игра будет выпущена в начале 2020 года, однако выход несколько раз переносился, а из проекта ушли несколько ключевых сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года издательство Paradox Interactive объявило, что сценарист игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Брайан Митсода ушёл с этой должности.

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