Вашингтон, , 15:32 — REGNUM В Вашингтонском аэропорту имени Даллеса в штате Виргиния, арестована супруга бывшего лидера наркокартеля Синалоа Эль Чапо — Эмма Коронель. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщают американские СМИ.

Известно, что Эмма Коронель в прошлом была королевой красоты и вышла замуж за Хоакина Гусмана Лоэру по кличке Эль-Чапо, который был главарем крупного наркокартеля Синалоа в Мексике.

В 2017 году Гусман был экстрадирован в США, где сейчас он отбывает пожизненный срок без права на освобождение.

В США Эмму Коронель обвиняют в заговоре с целью распространения кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны для ввоза в Соединенные Штаты. Также Коронель обвиняют в организации побега своего мужа Эль Чапо из тюрьмы Альтиплано в 2015 году.

Ожидается, что уже сегодня Коронель предстанет перед федеральным судом округа Колумбия.