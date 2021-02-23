Курск, , 15:30 — REGNUM В Тамбовской области 23 февраля подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области было зарегистрировано 25 тыс. 666 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 23 тыс. 496 пациентов, в том числе 96 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 331 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.