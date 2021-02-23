Ярославль, , 15:34 — REGNUM Ярославский Хоккейный клуб «Локомотив» уверенно обыграл нижегородскую команду «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и закончилась победой хозяев со счетом 4:1

Голами в составе победителей отличились Егор Коршков (8-я минута), шведский форвард «Локомотива» Андре Петерссон (11-я), Павел Красковский (23-я) и Денис Алексеев (31-я, в большинстве).

Автором единственной шайбы «Торпедо» стал Дамир Жафяров (9-я).

Отметим, это четвертая подряд победа «Локомотива», в следующе матче команда сыграет 25 февраля с московским ЦСКА. «Торпедо» потерпело третье подряд поражение и в этот же день встретится с челябинским «Трактором».