Тобольский район, Тюменская область, , 15:28 — REGNUM В Тюмени умер один из двух пациентов с гаффской болезнью. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Мужчина с диагнозом «гаффская болезнь» был доставлен из деревни Ишменёво Тобольского района.

«Токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний. Сказались также возрастные особенности», — пояснили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у других жителей деревни Ишменёво Ачирского сельского поселения гаффская болезнь не обнаружена. Двое заболевших употребляли в пищу рыбу из местного озера, отмечали ранее в департамента. Лов рыбы в водоёме запрещён.

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