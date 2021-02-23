Владимир, , 15:21 — REGNUM Во Владимирской области 23 февраля подтверждено 133 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего в области были зарегистрированы 26 тыс. 777 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 23 тыс. 792 пациента, в том числе 121 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 838 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.