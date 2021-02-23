Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге открыли Академию хоккейного мастерства имени советского хоккеиста Валерия Харламова. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе администрации города.

«Во Фрунзенском районе открылась Академия хоккейного мастерства. Ледовая арена носит имя легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также известно, что здании академии находится на Пражской улице, где расположены спортивно-учебный центр с универсальным залом и крытая ледовая арена.

«Надеюсь, что эти стены помогут начинающим хоккеистам стать настоящими чемпионами», — заявил по этому поводу сын легендарного советского хоккеиста — Александр Харламов.

Напомним, ранее стало известно, что новая площадка может быть задействована в мероприятиях чемпионата мира 2023 года.