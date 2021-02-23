Одесса, Украина, , 15:41 — REGNUM Мэрия Одессы выпустила календарь «Одесса — интеркультурная гавань Украины», посвященный национальностям, проживающим в городе. Места русским и белорусам в этом календаре не нашлось, написал одесский журналист, главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев на своем telegram-канале.

По словам журналиста, в календаре можно найти болгар, евреев, молдаван, армян, грузинов, поляков, немцев татар и греков, которых по данным переписи 2001 года в Одессе проживают 0,09% населения.

Ни русских, которых в Одессе согласно данным переписи 2001 года проживают 29%, ни белорусов в календаре нет.

«Нету русских в Одессе. Точнее, есть, но говорить об этом нельзя. Неполиткорректненько», — прокомментировал журналист.

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