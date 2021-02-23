Липецк, , 15:18 — REGNUM В Липецкой области 23 февраля подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 24 тыс. 98 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 20 тыс. 335 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 135 — за последние сутки. 424 человека скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.