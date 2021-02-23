Курск, 23 февраля 2021, 15:14 — REGNUM В Курской области 23 февраля зарегистрировано 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе было выявлено 30 тыс. 33 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 26 тыс. 727 пациентов, в том числе 140 — за последние сутки. Скончались 439 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.