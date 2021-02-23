Москва, 23 февраля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 23 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат Медведева.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев

«Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее», — отметили в секретариате.

При этом ранее белорусский лидер рассказал, что он в ходе своего визита намерен помимо встречи с президентом РФ Владимиром Путиным провести встречу с Дмитрием Медведевым для того, чтобы провести обсуждение «самых животрепещущих вопросов», включая обеспечение обороны и безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прошедшие в Сочи переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлились более шести часов.