Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla снизилась на 8% до начала торгов на Американской фондовой бирже 23 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Падение стоимости акций Tesla началось 22 февраля — за день акции упали на 9%. Тенденция сохранилась и наследующий день, во время премаркета — предварительного сбора заявок до начала основной сессии — упала ещё на 8%.

Ожидается, что к началу торгов стоимость акции Tesla составит около $657, что на 27% ниже пиковых значений. Эксперты связывают падение стоимости акций Tesla со снижением стоимости биткойна — в начале февраля компания объявила о закупке этой криптовалюты на $1,5 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне падений акций Tesla капитал владельца компании Илона Маска уменьшился на $15 млрд.

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