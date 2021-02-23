Новосергиевский район, Оренбургская область, 23 февраля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области пять населенных пунктов на территории Новосергиевского района остались без газа после ЧП, которое произошло утром 23 февраля на магистральном газопроводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья ЧП на газопроводе в Оренбургской области

Главам Соль-Илецкого городского округа, Илекского, Ташлинского и Новосергиевского районов (на территории которых возможно аварийное отключение газоснабжения) рекомендовано привести в готовность резервное топливное хозяйство и перевести в режим повышенной готовности местные службы ЖКХ.

По неофициальным данным, в регионе готовятся ввести режим ЧС за-за последствий взрыва на магистральном газопроводе «Союз». Число сёл, отключённых от газоснабжения, может увеличиться. Если в ближайшее время не восстановят газоснабжение в Новосегиевском районе, то людей начнут эвакуировать. Напомним, в регионе бушует метель. Перерыт ряд дорог. Ночью и днем 24 февраля ожидается мороз ниже — 25 °C с усилением северного ветра (его порывы могут достигнуть 22 метров секунду).

«В целях информирования населения о складывающейся обстановке необходимо совместно с социальными службами провести подворовый обход и обзвон граждан, состоящих на соцобслуживании, одинокопроживающих и многодетных семей. Составить списки на случай возможной эвакуации», — заявил первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин на внеочередном заседании Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 23 февраля на газопроводе возле села Мухраново Илекского района прогремел взрыв на магистральном газопроводе. Жертв нет.