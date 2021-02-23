Берлин, , 14:56 — REGNUM В 2020 году военная контрразведка Федеративной Республики Германия выявила 477 случаев проявления правого экстремизма и расизма в Бундесвере (вооруженные силы Германии). Об этом сегодня, 23 февраля, сообщила журналистам в Берлине уполномоченная по вооруженным силам ФРГ в Бундестаге Ева Хёгль.

По её словам, в Бундесвере в 2019 году было выявлено 363 случая проявления правого экстремизма. А вот в 2020 году число таких случаев возросло до 477.

Хёгль подчеркнула, что подобный рост говорит о том, что нужно срочно противодействовать данному явлению.

«Необходимы расследование, санкции и превентивные меры — последовательные, всеобъемлющие и быстрые. Это долгосрочная задача, что касается всего общества, в том числе Бундесвера», — сказала Хёгль.

А вот число случаев проявления исламизма в Бундесвере снизилост. Если в 2019 году их было 77, то в 2020 — уже 31.