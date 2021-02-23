Элиста, , 14:48 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано два летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 23 февраля.

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, в Калмыкии скончались 290 жителей.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время на лечении в ковидных стационарах Калмыкии находятся 618 пациентов. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжёлое.

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