Элиста, , 14:36 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 23 февраля.

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В настоящее время в ковидных стационарах лечение получают 618 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 14 человек. На самоизоляции находятся 3 тыс. 976 жителей республики.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 18 тыс. 836 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 17 тыс. 747 человек.

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