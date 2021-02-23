Вашингтон, 23 февраля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Скорость доступа к сети интернет посредством системы Starlink будет повышена вдвое до конца 2021 года. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter.

JD Lasica Илон Маск

Один из участников программы тестирования спутникового интернета Starlink опубликовал в Twitter результаты замера скорости подключения к сети, составившей 130 мегабит в секунду.

Глава SpaceX ответил на это сообщение, отметив, что в течение текущего года скорость будет повышена до 300 мегабит в секунду. Также он пообещал снижение времени отклика (latency) до 20 миллисекунд.

Маск добавил, что в SpaceX рассчитывают расширить площадь покрытия спутникового интернета Starlink до территории всей Земли в 2022 году. Далее компания продолжит наращивать количество спутников Starlink для уплотнения покрытия.

Он подчеркнул, что в городах спутниковый интернет всегда будет проигрывать в скорости и времени отклика сотовой связи. Маск объяснил, что спутниковый интернет предназначен для слабозаселенных районов с неразвитой наземной инфраструктурой связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередным пакетом из 60 спутников Starlink.