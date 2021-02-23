Киев, , 14:44 — REGNUM Для того, чтоб избавиться от зависимости Украины от российской электроэнергии Киеву нужно принимать системные решения, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

«Для того, чтоб нам успешно бороться и противостоять российской агрессии нужно принимать системные решения. Это не вопрос того, что вот там сегодня мы объявили санкции и сегодня нужно что-то делать. Против такого мощного врага, который хочет уничтожить нашу государственность мы должны всегда быть готовы бороться», — заявил он.

Для того, чтоб в 2022 году не было ситуации при которой Украина импортирует электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонт на тепловых блоках и атомных станциях. Для того, чтоб зимой большинство из этих блоков работало, а не как сейчас, добавил глава ведомства.

Также по словам Витренко нужны системные законодательные решения.

«Сейчас нам нужно сделать так, чтоб максимум до 2023 года (потому, что это тяжелый процесс) мы завершили эту интеграцию (в европейскую энергосистему — ИА REGNUM) и навеки забыли о какой-либо зависимости насчет электроэнергии с России», — подытожил он.

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