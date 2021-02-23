Киев, 23 февраля 2021, 14:44 — REGNUM Для того, чтоб избавиться от зависимости Украины от российской электроэнергии Киеву нужно принимать системные решения, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
Для того, чтоб в 2022 году не было ситуации при которой Украина импортирует электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонт на тепловых блоках и атомных станциях. Для того, чтоб зимой большинство из этих блоков работало, а не как сейчас, добавил глава ведомства.
Также по словам Витренко нужны системные законодательные решения.
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