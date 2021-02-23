Ньон, Швейцария, , 14:43 — REGNUM Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с участием футбольного клуба «Краснодар» и команды из Загреба «Динамо» будет обслуживать бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер. Об этом 23 февраля сообщается на сайте УЕФА.

Уточняется, что Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу станут помощниками главного арбитра, а Арда Кардешлер — четвертым судьей.

При этом за систему видеопомощи арбитрам назначены ответственными Абдулкадир Битиген и его ассистент Али Палабыйык.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» уступил «Динамо» из Загреба со счетом 3:2 на домашнем поле. Ответный матч пройдет 25 февраля в Загребе и начнется в 23:00 мск.