Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM Ещё пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 февраля.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три женщины в возрасте от 69 до 83 лет и двое мужчин в возрасте 50 и 76 лет. Все пациенты с COVID-19 страдали хроническими заболеваниями.

В Ростовской области жертвами COVID-19 стали 3 тыс. 58 человек.

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