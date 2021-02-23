Москва, , 14:43 — REGNUM Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров заявил, что он обвинил российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарина в избиении в 2011 году девушки из-за своей гражданской позиции, так как ему стыдно перед отцом данной девушки. Он заявил об этом 23 февраля в интервью РИА Новости.

«Он же высказался через клуб. Есть ответ с отрицанием, это его право. Я не хочу какой-то там истории. Я хочу извиниться перед пострадавшей девушкой, перед ее отцом за тот поступок Панарина. Я извиняюсь лично. Не Панарин. Потому что я был главным тренером на тот момент», — сказал он в ответ на вопрос о том, не удивляет ли его тот факт, что сам хоккеист никак не прокомментировал данную ситуацию.

Также Назаров отметил, что на тот момент он был молодым, ему было 37 лет и подчеркнул, что он не хочет никаких денег от Панарина, а просто намерен услышать комментарии игрока по данной ситуации «о которой знает половина хоккейной страны, если не вся».

При этом бывший тренер команд КХЛ отметил, что он рассказал о тогдашних событиях только сейчас потому что, наверное, с тех пор он повзрослел и теперь он понимает, что в той ситуации тренерский штаб хоккейной команды «Витязь» (Подольск), где тогда играл Панарин, была неправа, и нужно было поступать по-другому, не скрывать эту ситуацию.

«Я еще раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории. Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это. Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Что он скажет? Улыбнется? Хорошо! Те, кто его знает, всё поймут. Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть, почему у меня не может ее быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддержала российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, которого ранее обвинили в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

Напомним, накануне экс-тренер клубов КХЛ Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком «Витязя» (Подмосковье), в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарин выступает в НХЛ с 2015 года.