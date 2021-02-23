Казань, , 14:15 — REGNUM В Тататрии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Татарии.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:50 по местному времени на третьем километре автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Lada.

В результате столкновения водители обоих автомобилей погибли на месте. Также скончались два пассажира из автомобиля Lada.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.