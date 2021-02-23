Илекский район, , 14:14 — REGNUM В Оренбургской области в ликвидации последствий ЧП на газопроводе задействовано 54 человека и 16 единиц техники, в том числе от 34 человека и девять спецмашин, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на место происшествия силы и средства 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области выехали в 10:41 по местному времени (08:41 мск). Пожару был присвоен второй ранг опасности. По прибытию на место происшествия первых пожарных подразделений установлено, произошел порыв магистрального газопровода с последующим возгоранием (факельное горение).

На место происшествия выехали ГБУ «Экологическая служба по Оренбургской области», Роспотребнадзор по Оренбургской области, Росприроднадзор по Оренбургской области. В региональном ГУ МЧС России развернут оперативный штаб.

Напомним, утром 23 февраля на магистральном газопроводе «Союз» (участок на территории Илекского района) произошёл взрыв с последующим возгоранием газа. Жертвы отсутствуют. Приостановлен транзит газа в Казахстан. Под угрозой отключения газа находятся около 11 тысяч домовладений.

Стоит отметить, что в регионе бушует метель, из-за чего перекрыт ряд дорог.

Читайте ранее в этом сюжете: Эхо взрыва: Казахстан заявил о штатной работе газотранспортной системы

Читайте развитие сюжета: Пять сёл Оренбуржья остались без газа после ЧП на газопроводе