Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM Ещё 309 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 февраля.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 45 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (117), Таганроге (14), Батайске и Новочеркасске (по 13). Четверть носителей инфекции — люди старше 66 лет, 5,5% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 71 тыс. 579 жителей Ростовской области.

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