Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» объявил о расторжении контракта со своим финским полузащитником российского происхождения Романом Еременко. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба ростовской команды.

«Контракт с полузащитником (Еременко) прекращён», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что стороны по обоюдному согласию прекратили контракт 33-летнего футболиста.

«После нашей встречи с Романом Ерёменко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее, двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба. Роман — яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба», — приводит пресс-служба слова президента «Ростова» Арташеса Арутюняна.

Отметим, Еременко играл за «Ростов» с 2019 года и общей сложности провел в составе команды 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.