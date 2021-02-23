Киев, 23 февраля 2021, 14:08 — REGNUM На Украине процедуру регистрации прошла вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 под названием Covishield, которую совместно производят компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.
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В Минздраве Украины заявили, что 22 февраля 2021 года была зарегистрирована вакцина против коронавируса от компаний Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения.
Процедура регистрации началась 15 февраля.
Стоит отметить, что вакцина от Oxford / AstraZeneca показала довольно низкую эффективность и в ряде стран от нее просто отказались. Но британские производители сумели пролезть в международную программу COVAX, которая призвана снабдить вакциной от коронавируса бедные страны. В их число и попала Украина. В итоге по программе COVAX на Украине ожидают от 2,2 до 3,7 млн доз низкоэффективной вакцины от Oxford / AstraZenecaв