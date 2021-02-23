Киев, , 14:08 — REGNUM На Украине процедуру регистрации прошла вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 под названием Covishield, которую совместно производят компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.

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В Минздраве Украины заявили, что 22 февраля 2021 года была зарегистрирована вакцина против коронавируса от компаний Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Процедура регистрации началась 15 февраля.