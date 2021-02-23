Донецк, , 14:09 — REGNUM Дальнейшая эскалация в Донбассе может привести к непоправим последствиям на всех фронтах. Ответственность за это ляжет на представителей Украины. Так 23 февраля отреагировали на обострение обстановки в Донбассе в пресс-службе министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

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Во внешнеполитическом ведомстве республики напомнили о гибели и ранении военнослужащих ДНР три дня назад в результате обстрела на горловском направлении, а также о ранении мирного жителя Александровки. Также в МИД Республики напомнили о повреждение домов в Старомихайловке и других фактах нарушения перемирия вооруженными силами Украины.

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«Все это говорит об одном — представители Киева в Контактной группе и далее будут блокировать все наши мирные инициативы, пытаясь свести ситуацию в Донбассе к силовому сценарию. Об этом же свидетельствует вчерашнее заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о подготовке войск к боям в городской застройке», — говорится в заявлении.

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В министерстве иностранных дел отметили, что должностным лицам Украины нужно четко осознать, что «дальнейшая эскалация может привести к непоправимым последствиям на всех фронтах, а ответственность за это ляжет лично на них».