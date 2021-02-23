Сеул, 23 февраля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи предпримет ряд мер, которые позволят снизить стоимость электромобилей для конечных покупателей в два раза к 2025 году. Об этом сообщает BusinessKorea.

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Одной из ожидаемых мер поддержки производителей электромобилей должно стать продление программы субсидирования выпуска экологически чистых автомобилей, срок которой истекает в декабре текущего года. Также правительство планирует поддержать инновации в области электромобилей и автомобилей на водородном топливе, которые позволят повысить максимальную дальность поездки на одном заряде.

Также важным шагом станет реализация программы по аренде аккумуляторов для автомобилей. В этом случае потребители при покупке автомобиля будут выплачивать только стоимость самого транспортного средства, а арендные платежи за аккумуляторы будут выплачиваться во время всего срока эксплуатации электромобилей.

Предприятия в сфере общественного транспорта также получат поддержку при переходе на автобусы с электрическими двигателями. В правительстве рассчитывают, что реализация этих мер позволит увеличить количество экологически чистых автомобилей на дорогах Южной Кореи до 2,83 млн к 2025 году.