Москва, , 13:58 — REGNUM За истекшие сутки в столице России было выявлено почти 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым наименьшим числом с 25 сентября, когда в Москве было выявлено 1560 заразившихся. Об этом 23 февраля сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, за сутки в Москве выявили 1198 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 970 755.

Также сообщается, что за это же время в столице России от COVID-19 скончалось 49 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 14 831.

При этом уточняется, что на данный момент в Москве 887 637 человек вылечились от нового заболевания, 1364 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в столице России был выявлено 1723 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.