Вашингтон, 23 февраля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Капитал американского бизнесмена Илона Маска уменьшился на $15 млрд за сутки из-за обвала акций корпорации Tesla, которая производит и продает электромобили. Об этом сегодня, 23 февраля, пишет газета The Economic Times.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

По оценкам СМИ, состояние Илона Маска уменьшилось до $183 млрд из-за обвала акций Tesla на 8,6%. некоторые считают, что причиной этого могли стать комментарии самого Маска в соцсетях о том, что криптовалюта биткоин, которая недавно обновила очередные исторические максимумы стоимости, является переоцененной и вообще не таким уж и стоящим активом. Криптовалюта, будучи системой данных, подвержена запоздалым откликам и ошибкам, считает Маск.

Примечательно, что рост стоимости биткоина был подстегнут именно корпорацией Tesla, которая в начале февраля объявила о покупке биткоинов на $1,5 млрд.