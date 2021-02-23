Москва, , 13:33 — REGNUM Ввод в эксплуатацию мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Московской области и Татарии, которые строит компания «РТ-Инвест», задерживается до конца 2023 года. Об этом сообщает телеграм канал ЭкоПротесты.

Предполагалось, что МСЗ, которые «РТ-Инвест» строит в Московской области и Татарии будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года. Но в компании заявили, что срок сдвигается как минимум на год — из-за задержки поставок импортного оборудования, которая возникла якобы из-за карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее компания «РТ-Инвест», которая входит в структуры «Ростеха», предложила построить 24 мусоросжигательных заводов в ряде регионов России, но запросила за это баснословные суммы. Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что правительство выступает против этого проекта, так как дорогостоящая электролэнергия и «золотой» мусор, который будут сжигать на «платиновых» МСЗ — никому не нужны, все это слишком дорого. К тому же предлагаемый проект предполагает, что в конечном счете платить за строительство этих заводов будут простые граждане — в виде повышения тарифов на вывоз мусора и электроэнергию.

Абрамченко заявила, что России нужна гибкая система рециклинга — когда большая часть отходов идет на вторичную переработку и производство.

Теперь, в связи с годовой задержкой ввода в эксплуатацию двух МСЗ, компании «РТ-Инвест» могут грозить многомиллионные штрафы.