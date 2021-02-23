Кишинёв, , 13:35 — REGNUM Экс-премьер министр Молдавии Ион Кику экстренно госпитализирован в одно из медицинских учреждений республики в связи с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, сообщает 23 февраля NewsMaker.

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Бывшего главу молдавского правительства госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги.

В свою очередь политик также прокомментировал свою госпитализацию на своем telegram-канале, отметив, что Молдавия — страна с самыми лучшими врачами, добавив, что «все будет хорошо». Он также поблагодарил всех за теплые слова и пожелания здоровья.