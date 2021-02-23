Москва, , 13:35 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА может продать своего хорватского полузащитника Николу Влашича за сумму, которая будет не меньше отступных по его контракту, т. е. не менее чем за €35 млн. Об этом хорватский футболист заявил 23 февраля в интервью газете Sportske novosti.

«Я знаю, что были клубы, которые были заинтересованы в моем трансфере. Однако в ЦСКА мне четко сказали, что клуб отпустит меня только в том случае, если кто-то заплатит сумму отступных — €35 млн», — сказал 23-летний футболист.

При этом игрок отметил, что, по его мнению, данная сумма является очень большими деньги за футболиста, который приехал из российского чемпионата, тем более «во время пандемии и в зимнее трансферное окно».

Отметим, в нынешнем сезоне Никола Влашич сыграл за ЦСКА в 23 матчах и отметился в них девятью забитыми мячами и шестью голевыми пасами.