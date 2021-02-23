Пекин, , 13:29 — REGNUM Китайской компании Huawei удалось нарастить прибыль в 2020 году, несмотря на ужесточение санкций правительства США, заявил генеральный директор Huawei Кен Ху на выставке Mobile World Congress в Шанхае. Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2019 году компания Huawei была внесена в «чёрный список» министерством торговли США, что затруднило сотрудничество с американскими компаниями. В 2020 году правительство США расширило санкции в отношении, ограничив закупки Huawei не только у американских производителей, но и иностранных компаний, использующих американские технологии.

«В прошлом году Huawei столкнулась с чрезвычайными трудностями», — заявил генеральный директор компании Кен Ху.

Он подчеркнул, что эти трудности не оказали критического воздействия, благодаря чему Huawei удалось по итогам 2020 года зафиксировать небольшой рост прибыли и выручки. Он добавил, что полный финансовый отчёт компании за прошлый год будет опубликован в марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что компания Huawei вдвое снизила объёмы заказов на компоненты для смартфонов, планируемых к производству в 2021 году.

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