Илекский район, , 13:26 — REGNUM Минэнерго Казахстана заявило о том, что после взрыва на магистральном газопроводе на территории Оренбургской области, прекращен транзит российского газа и поставка карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ, но все объекты газотранспортной системы Казахстана работают в штатном режиме, сообщает tengrinews.kz.

По данным министерства, для газоснабжения потребителей Западно-Казахстанской области ведутся работы по перенаправлению ресурсов с магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 23 февраля из-за взрыва в Илекском районе Оренбуржья пострадали два газопровода. Проблемы с газоснабжением испытывают около 11 тыс. оренбуржцев. Запуск газа организован по запасной схеме. Кроме того, для снабжения населенных пунктов организован подвоз компримированного природного газа.

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