Одесса, Украина, 23 февраля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Украинского радикала Сергея Стерненко, убившего в мае 2018 года в Одессе человека, приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Об этом 23 февраля сообщает журналист Андрей Павловский на своем канале «PavlovskyNews» в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Приговор был вынесен Приморским районным судом города Одессы по уголовному производству, согласно которому Стерненко обвинялся в похищении человека.

«Стерненко в составе организованной группы похитил человека и использовал против него оружие, хотя не имел права на его ношение. При этом пострадавшему были причинены страдания. Отягчающим обстоятельством суд посчитал тот факт, что Стерненко пошел на преступление из-за политических взглядов пострадавшего», — сообщает журналист.

По словам Стерненко, который перебивал судью, зачитывавшего ему приговор, решение в его отношении было «не правовым» и «политически мотивированным».

Группа поддержки националиста в свою очередь устроила у здания суда потасовку, которая впрочем не помешала правоохранителям увезти приговоренного из здания суда.

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