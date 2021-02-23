Ханты-Мансийск, , 13:22 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 131 случай.

На 23 февраля основные очаги заражения зафиксированы в 17 муниципалитетах: Сургут — 26 случаев; Нижневартовск — 19; Ханты-Мансийск — 12; Ханты-Мансийский район — 10; Нягань — 9.

С начала пандемии на 23 февраля в Югре зарегистрировано 50 870 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 48 561 человек, скончались 732 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).