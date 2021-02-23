Москва, , 13:34 — REGNUM Футболисты московского клуба «Динамо» вернулись на сборы в Турцию. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба команды из Москвы.

При этом 20 февраля «Динамо» уверенно обыграло другой московский клуб — «Спартак» — в 18 финала Кубка России и следующий матч проведет 28 февраля с грозненской командой «Ахмат» в рамкеах 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 февраля.

Отметим, в настоящее время московское «Динамо» набрало 30 очков в 19 турах РПЛ и находится на шестом месте турнирной таблицы.