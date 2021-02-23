23 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 14:13 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Израильский портал Ynet со ссылкой на источники, близкие к высокопоставленным польским политикам, сообщил, что председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский намерен урегулировать кризис в польско-израильских отношениях. По сведениям издания, глава PiS хочет, чтобы министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази нанес визит в Польшу.

Но что именно нужно Варшаве от Израиля? Они слишком далеко находятся друг от друга, чтобы иметь общие геополитические интересы. По большому счету, повестка польско-израильских отношений содержит больше конфликтного потенциала, чем конструктивного. Проблемой остается оценка участия поляков в преследованиях евреев в годы Второй мировой войны, когда Польша была оккупирована Германией и не существовала как государство. На это наслаивается и вопрос выплаты Варшавой компенсаций за присвоенное имущество польских евреев. Причем в данном случае Польше приходится иметь дело не только с Израилем, но и с США. Напомним, что в мае 2018 года президент США Дональд Трамп подписал закон № 447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию». В нем речь шла о собственности тех, кто умер, не оставив после себя наследников, что, в частности, затрагивает евреев, убитых нацистами в ходе Холокоста. Закон № 447 вызвал большие тревоги у Польши и польской общины в США. Сейчас прежние страсти немного поутихли, но этот вопрос все равно остается болезненным для польского общества.

Габи Ашкенази Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

Тема Второй мировой и привела в январе 2018 года к серьезному кризису польско-израильских отношений, когда, как пишет польский портал Kresy, «резкая атака израильских политиков на Польшу» затем переросла «в кампанию клеветы на поляков, возложившую на нашу страну совместную (с нацистами — С.С.) ответственность за Холокост. Польшу опорочили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидер крупнейшей оппозиционной партии Яир Лапид и отдельные министры. Посол Израиля в Польше Анна Азари… потребовала выплаты полной компенсации стоимости довоенной недвижимости потомкам бывших владельцев». С тех пор польско-израильские отношения остаются прохладными, что мешает прежде всего Варшаве. Так, Израиль показал, что он может, когда в феврале 2019 года расколол Вышеградскую группу, в которой Польша состоит вместе с Венгрией, Чехией и Словакией. Стоило Нетаньяху публично сказать о Холокосте и польском антисемитизме, как польская делегация отказалась ехать в Иерусалим на запланированный саммит Вышеградской группы. Мероприятие пришлось отменить, но в Израиль отправился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, где говорил о важности борьбы с антисемитизмом в Европе.

Как рассказали Ynet его польские собеседники, сейчас Варшава хотела бы принципиально изменить и расширить повестку отношений между двумя странами — конец «кризиса должен ознаменоваться более тесным сотрудничеством в таких областях, как экономика, здравоохранение, энергетика и наука». Но это и создает главную интригу. Ведь такие масштабные проекты требуют большой предварительной подготовки, участия в обсуждениях множества политиков, предпринимателей и экспертов, что не может оставаться в тайне. Между тем по крайней мере польская пресса в последние годы ни о чем подобном не сообщала. Поэтому складывается ощущение, что Варшава преследует иные цели. Да и сам Ярослав Качиньский не из тех, кто входит в рутину польской внешней политики. Он — стратег, с иностранными лидерами встречается редко, но метко. К тому же в Израиле вскоре, 23 марта, состоятся внеочередные парламентские выборы, по итогам которых может смениться правительство. С учетом этого фактора, вряд ли кто-либо способен дать гарантию, что договоренности об урегулировании кризиса польско-израильских отношений и вывод их на более высокий уровень будут обязательно соблюдены.

Ярослав Качиньский Kancelaria Sejmu

Возможно, что дело в другом. Израиль умеет подбирать ключики к сердцам американского и российского руководства, не портя диалога как с первыми, так и вторыми. Это то, что сегодня нужно Варшаве. Она комфортно чувствовала себя во время правления Трампа, однако с администрацией президента США Джо Байдена польская правящая партия вступила в воды неизвестности и неопределенности. В определенном смысле это сближает Польшу с Израилем, который тоже сегодня получил в Вашингтоне неоднозначного партнера. Не исключено, что PiS в данной ситуации, во-первых, хотела бы объединить усилия с Израилем или заручиться его поддержкой в поисках новых подходов к американцам. А во-вторых, исходя из того, что Израиль поддерживает доверительные контакты с Москвой, для Качиньского израильские политики могут представлять интерес как надежные дипломатические посредники, которые не допустят утечек при передаче того или иного послания Кремлю. Так что если нынешний глава МИД Израиля до 23 марта все же прибудет в Польшу, его пребывание в стране и переговоры с польским руководством создадут много поводов для раздумий.