Москва, , 13:16 — REGNUM Московский футбольный клуб «Велес» взял в аренду малийского нападающего другой московской команды, ЦСКА, Лассана Н’Диайя. Об этом 23 февраля сообщает «Матч ТВ».

При этом после возвращения из шведского клуба «Эскильстуна», где он с августа минувшего года также играл на правах аренды, 20-летний малиец участвовал в молодежном первенстве России, где он забил шесть мячей и сделал два голевых паса.

В то же время, в состав «Велеса» вошел, подписав полноценный контракт, полузащитник «Сочи» Андрей Боковой.

Отметим, в настоящее время команда «Велес» занимает шестое место в первенстве Футбольной национальной лиги России.