Илекский район, , 13:07 — REGNUM На устранение последствий аварии после взрыва на магистральном газопроводе на территории Илекского района Оренбургской области необходимо два, сообщает пресс-службе областного правительства.

В настоящее время утечка газа ликвидирована. Газоснабжение организовано по запасной схеме. Напомним, проблемы с газоснабжением после ЧП испытывают 10 700 оренбуржцев, пристановлен транзит газа в Казахстан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 23 февраля в Оренбуржье произошёл взрыв на 108 километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа. Жертв нет.

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