Борисполь, Украина, 23 февраля 2021, 13:04 — REGNUM В международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет Турецких авиалиний, на борту которого находится первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield), производенная Serum Institute India, сообщает 23 февраля издание «Суспильнэ».
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Первая партия вакцины составляет 500 тысяч доз.
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Напомним, ранее стало известно, что на Украине 22 февраля по ускоренной процедуре зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield).