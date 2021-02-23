Абу-Даби, , 12:58 — REGNUM Холдинг «Высокоточные комплексы» представил на выставке IDEX-2021 лёгкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

International Defence Exhibition (IDEX) является одной из крупнейших ежегодных международных выставок вооружений и военной техники. Выставка IDEX 2021 года начала работу в Абу-Даби 21 февраля.

В рамках российской экспозиции был представлен лёгкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1», созданный на «Курганмашзаводе». Этот танк оснащён 125-мм пушкой 2А75, пригодной для использования бронебойно-подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов. Дальность поражения составляет до 5 км, а вооружение соответствует по огневой мощи танку Т-90МС.

«Эта уникальная боевая машина обладает не только современными тактико-техническими характеристиками по защищённости, манёвренности, огневой мощи, но и привлекательна с точки зрения цены, в чем могут убедиться военные зарубежных стран в ближайшие дни на выставке в ОАЭ», — отметил исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля на выставке IDEX-2021 состоялся первый зарубежный показ новейшего российского танка Т-14 «Армата».

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