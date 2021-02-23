Илекский район, Оренбургская область, 23 февраля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области после взрыва на магистральном газопроводе возле села Мухраново тысячи домов испытывают проблемы с газоснабжением. Ситуацию прокомментировал губернатор Денис Паслер.

Нет газа

«Порядка 10 700 абонентов сегодня подвержены снижению подачи газа в дома. Есть проблем, и сейчас КЧС в штабе мы разбираемся», — сказал глава региона.

Напомним, на территории Илекского района 23 февраля в 10:40 по местному времени (08:40 мск) на федеральном газопроводе прогремел взрыв. Повреждено два газопровода. Жертв нет. На устранение последствий аварий потребуется два дня. Газоснабжение населения запущено по запасной схеме.

Добавим, что авария произошла на газопроводе, по которому газ поступал для населения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого района и транспортировался в Казахстан.