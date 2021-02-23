Ереван, , 13:01 — REGNUM Более 50 человек были задержаны полицией в ходе акции протеста за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване, сообщает 23 февраля Sputnik со ссылкой на пресс-службу полиции.

На данный момент в полицию был доставлен 51 участник акции.

Ранее издание NEWS. am со ссылкой на полицию сообщало о задержании 25 человек в соответствии со 182 статьей Кодекса об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает за «неподчинение законному требованию полиции» наложение штрафа в размере пятидесяти минимальных заработных плат.

Отметим, около сотни сторонников «Движения за спасение родины» утром 23 февраля предприняли попытку заблокировать входы корпуса №3 здания правительства, куда должен был прибыть глава правительства Армении. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь оцепили здание, Никол Пашинян смог попасть внутрь.

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